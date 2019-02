Mangla både brems, sikt og belte

Under ein trafikkontroll i Førde fekk ein utanlandsk lastebil bruksforbod for å ikkje ha gode nok bremser. Den filippinske sjåføren hadde eit latvisk førarkort, hadde adresse i Danmark, køyrde polskregistrert trekkvogn og ein danskregistrert semitrailer. Føraren hadde ikkje på seg bilbelte, og fekk eit gebyr på 1500 kroner på grunn av dette. Føraren er meld til politiet for brot på køyre- og kviletid, samt for å ikkje ha god nok sikt gjennom frontruta.