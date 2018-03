Mange utan bilbelte

I ein kontroll ved Førde trafikkstasjon i dag var det åtte som fekk gebyr for å ha droppa bilbelte. I tillegg fekk to førarar gebyr, ein for utslitne dekk og ein for manglande dokument. Det var og fire køyretøy som fekk skriftlege tekniske manglar. I alt 582 køyretøy vart kontrollerte.