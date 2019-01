Mange trafikkstasjonar kan bli lagt ned

– Det er mykje snakk om kva sertifikat kostar, og kor mykje tid det tek. Det er veldig dumt om det blir meir tungvint, seier Thea Årsheim.

Årsheim bur i Nordfjord, eit område som kan misse trafikkstasjonen.

I fjor starta regjeringa jobben med å effektivisere og omorganisere trafikkontora. Ein konsulentrapport har blitt halden hemmeleg av Samferdsledepartementet, men er no offentleg.

Kan bli nedleggingar over heile landet

NRK har gått gjennom rapporten frå Capgemini Consulting, forslaget er å legge ned 26 av dei 75 trafikkstasjonane i Noreg.

I tillegg kan 22 trafikkstasjonar verte dimensjonert ned til sørviskontor, eller oppmøtestadar for oppkøyring. (Sjå lista over alle stasjonane nedst).

– Behova endrar seg. Mange tenester kan gjennomførast utan oppmøte, seier statssekretær i Samferdsledepartementet, Tommy Skjervold (Frp).

Fryktar lengre reiseveg

Thea Årsheim er frå Stadlandet, men går på skule på Nordfjordeid.

Om trafikkstasjonen vert nedlagt kan det for mange i området bli mellom to og tre timar reiseveg for å ta teoriprøve, eller køyre opp.

– Det blir mykje meir tiltak enn det alt er. Ein treng å ha det så enkelt som råd, seier Thea Årsheim.

Vil spare pengar ved å kutte

Konsulentrapporten viser ei årleg innsparing på minst 360 millionar kroner i året.

– Vi er opptekne av å effektiv drift av offentleg sektor, og då også Statens vegvesen, seier Skjervold

I løpet av mai skal Vegvesenet ha klar si tilråding til departementet.

EFFEKTIVISERE: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp). Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi har bedt om at dei tek utgangspunkt i rapporten, og kome med deira eigne vurderingar, seier Skjervold (Frp).

Skjervold seier regjeringa ikkje vil gjere det tyngre å ta førarprøva.

– Vi har lagt inn eit punkt om kompenserande tiltak.

Kva slags tiltak?

– Det kan vere mykje forskjellig. At private aktørar gjennomfører tenesta, andre måtar å organisere det på.

Framtidas trafikkstasjonar Ekspandér faktaboks Rapporten viser til tre ulike konsept for framtidas tenestestadar.

Servicekontor: Skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. Skal levere dei mest etterspurde trafikanttenestene og førespurnader i skranke. Avvikling av teoretiske førarprøver. Praktiske førarprøver. Skal ha timebestilling.

Skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. Skal levere dei mest etterspurde trafikanttenestene og førespurnader i skranke. Avvikling av teoretiske førarprøver. Praktiske førarprøver. Skal ha timebestilling. Sambrukstasjon: Skal utføre utekontrollar. Ha hall til å gjere myndigheitskontrollar for næringslivet og private. Kan ha tilbod som servicekontor.

Skal utføre utekontrollar. Ha hall til å gjere myndigheitskontrollar for næringslivet og private. Kan ha tilbod som servicekontor. Oppmøtestad: Skal tilby praktiske førarprøver med tilreisande bemanning. Kan til dømes vere rasteplassar eller bensinstasjonar, der sensor kan møte elev, eller samlokaliserast med sambrukstasjonar.

Fryktar ungdomane får rekninga

Trafikklærar John Ingvald Myklebust i Nordfjord Trafikk er bekymra.

– Om elevane skal reise langt for å ta teorien, ta fri frå skulen, ha nokon til å køyre seg, det blir mange som må involvere seg, og det blir meir tungvint for elevane.

SKEPTISK: Trafikklærar John Ingvald Myklebust i Nordfjord Trafikk. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Myklebust fryktar at staten skal spare pengar, medan ungdomen sit att med rekninga.

Konsulentrapporten reknar ei årleg innsparing på 1 million kroner ved å legge ned den lokale trafikkstasjonen. I 2017 hadde den 9000 førespurnader i skranken.

– Innsparinga er for liten for staten til at dette kan forsvarast, kostnadane blir velta over på ungdomane, seier Myklebust.

I fylgje trafikkskulen kan eit sertifikat fort koste mellom 22 000 og 25 000 kroner.

– Vi har bruk for lappen, om ikkje må ein stole på foreldre som vil køyre, seier Thea Årsheim.