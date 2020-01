Mange stengde vegar

Det er berre E16 Filefjell som er open mellom aust og vest, og her er det kolonne. Vegen over Hemsedalsfjellet er stengd. Det same er Strynefjellet og Vikafjellet som ikkje blir opna i dag. Også Hol-Aurland og Tyin-Årdal er stengde på grunn av uver.