Mange raske i Stryn

Politiet skreiv ut 15 forenkla førelegg for høg fart under ein fartskontroll på riksveg 15 i Stryn. Høgste målte fart var 69 km/t i 50-sona. I tillegg fekk to bilførarar forenkla førelegg for bruk av handhalden mobiltelefon.