Mange med høg fart

UP på Vestlandet hadde i går 12 fartskontrollar. 399 sjåførar køyrde for fort, og av dei mista 11 førarkortet. Høgste fart var 137 km/t i 80-sona på E39 i Romarheim, noko som førte til at ein 18-åring må klare seg utan lappen ei stund.