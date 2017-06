Mange har meldt seg til nedskyting

Det såg lenge ut til å bli for få jegerar til å skyte ned villreinflokken i Nordfjella, men no er det mange som har meldt seg. Harald Skjerdal i Aurland Fjellstyre seier dei var uroa då søknadsfristen for fellingstillatelse nærma seg, men no ser det lysare ut.