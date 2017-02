Mange feil og manglar

I ein trafikkontroll i Askvoll og Flekke laurdag vart ein førar blir meld for manglande førerett for 4-hjulsmoped. Det vart skrive ut fem bilbeltegebyr. To trafikkgebyr. Ein bil vart avskilta fordi den ikkje var framstilt for periodisk kontroll. Ei bilførar måtte fjerne solfilm på rutene før han fekk køyre vidare. 13 køyretøy fekk skriftlege manglar.