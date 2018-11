Mange er med i søket

Brannvesenet frå Gulen/Byrknesøy deltek med båtar i søket etter den sakna mannen i området mellom Fedjefjorden og Fensfjorden. Fire redningsskøyter, to fly, to helikopter og minst 20 andre båtar er med og leiter etter fritidsbåten. Politiet og eit stort tal frivillige søker i heile dag langs strendene sør for Fensfjorden. Det kan bli aktuelt å utvida søket til nordsida.