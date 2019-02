Mange butikktjuveri

Ved Spar Amfi Førde har dei meldt eitt tjuveri kvar veke sidan daglegvarebutikken intensiverte innsatsen mot butikktjuvar frå årsskiftet. Dagleg leiar Kristian Årdal seier til Firda at dei tek både unge og eldre som stel i butikken, og at alle saker vert melde til politiet. Han seier at han vert bekymra når folk ikkje forstår alvoret i å stele ei flaske brus.