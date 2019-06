Måltjuv vender heim til Eid

Fotballspelaren Torbjørn Aabrekk (t.h.) vender heim. 25-åringen er klar for moderklubben Eid i Kretsligaen. Det melder haugenfotball.no. Spissen scora i fjor 12 mål på 13 kampar for 3. divisjonslaget Byåsen. Han har tidlegare spelt for Åsane, Varegg og Florø.