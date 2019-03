Mållaust mellom Sogndal og Aalesund

Verken Sogndal eller Aalesund fekk ballen i mål på Color Line Stadion. Heimelaget opna kampen best, men kvarteret ut i omgangen tok gjestene meir over, skriv Sogn Avis. Kampen enda til slutt 0-0. Neste kamp for Sogndal er på bortebane mot Åsane komande tysdag, deretter går turen på treningsleir til spanske Marbella.