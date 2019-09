Målet er å vinne mot finnane

Dagleg leiar i Sogndal Fotball, Rasmus Mo, meiner juniorlaget deira har gode sjansar til å gå vidare til europacupen. I går vart det kjent at dei skal møte finske FC Honka i kvalifiseringa. Sjølv om Honka er ein klubb som har spesialisert seg på talentuvikling, meiner Mo at sogndølene ikkje ligg noko tilbake for finnane.