Mål og målgjevande i comebacket

Øystein Myrkaskog markerte seg i comebacket for Vik. Ifølgje Firda-liven var han nest sist på ballen då Dag Einar Bøtun gav heimelaget 1-0 over Sandane. Minuttet før full noterte den tidlegare Førde- og Åsane-spelaren seg for si første scoring for 5. divisjonslaget sidan 2012.