Makrell i vegbana

Ein semitrailer mista deler av lasta si på rv. 15 over Almenningsfjellet i Måløy. Traileren var lasta med makrell. Fjordenes Tidende skriv om eit vitne som køyrde rett bak traileren, og som såg at lasta fall ut på eine sida. Området er no rydda.