Må truleg stå over kamp

Sogndal-trenar Eirik Bakke reknar med å måtte følge neste Sogndal-kamp frå tribunen etter han blei vist vekk frå banen under kampen mellom Sogndal og Odd i går. Ifølge Bakke sjølv kasta han ei flaske fordi han blei frustrert då Sogndal ikkje fekk frispark som han meinte dei skulle ha. Vanleg straff for den type oppførsel er at han då må stå over ein kamp. Han vil i så tilfelle måtte vere publikummar under fredagens kamp mot Sandefjord.