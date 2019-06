Må stengje lakseelv

Elva Vikja i Vik vert stengd for fiske komande veke, skriv Sogn Avis. Årsaka er at Statkraft skal gjere ein reparasjon på anlegget som fører til at elva vert tappa mykje ned. – Det er forferdeleg kjedeleg, seier Morten Jacopsen i Vik jakt -og fiskelag.