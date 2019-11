Må spare 140 mill.

Nye Sogndal kommune må spare 140 millionar kroner fram mot 2023, skriv Sogn Avis. Bakgrunnen for innsparingsbehovet er at den nye kommunen får ein del ekstrakostnader i starten. Ein direkte konsekvens av den økonomiske stoda er at blant anna at rådmannen vil setje rehabiliteringa av symjebassenget ved Leikanger ungdomsskule og oppgraderinga av kommunale vegar på vent.