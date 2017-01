Må sjølve betale rassikring

Fleire husstandar i Stølen på Kjørnes i Sogndal er i faresona for ras og må sikrast. Rekninga er det huseigarane som får, melder Sogn Avis i dag. Ein geolog konkluderer med at ei fjellskjæring ikkje er stabil på kort sikt og at sikringsarbeidet må gjerast raskt.