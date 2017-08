Må sitje i varetekt

Sunnfjordingen som er sikta for vald mot sju personar sidan desember 2015, må sitje varetektsfengsla i ytterlegare to og ei halv veke. Mannen vart fengsla i slutten av juli etter eit slagsmål i Askvoll. Han er også sikta for fleire narkotikalovbrot og ei påstått kidnapping. Mannen, som er i 20-åra, samtykka i at han kan sitje fengsla til saka kjem opp i byrjinga av september.