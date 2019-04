Må sitje fengsla til ankesak

To brør som anka dommane for ei gruppevaldtekt i Sogn må sitte 12 veker i varetekt. Mennene vart dømde til fengsel i høvesvis fem år og tre månader, og fire år og seks månader. Begge har anka dommane og politiet ynskjer å halde mennene i varetekt til ankesaka kjem opp. Den eine av dei to innrømma valdtekt.