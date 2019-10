Må punge ut over 20.000

Statens vegvesen delte ut eit gebyr på 22.900 kroner til føraren av ein lastebil under ein kontroll på Håbakken i Lærdal. Lastebilen hadde ein overlast på 4700 kg, melder Vegvesenet. To vogntog og ein varebil fekk bruksforbod på grunn av for tung last.