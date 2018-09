Må møte i retten

Saka mot Barlindbotn Settefisk skal opp 8. januar. Selskapet nektar å godta 200.000 kroner i bot og inndraging av 1,8 millionar kroner for brot på vernereglane for Sandvikbotn naturreservat i Flora kommune, etter at dei tappa Jagedalsvatnet for langt meir vatn enn dei hadde lov til i 2014.