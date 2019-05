Må møte i lagmannsretten

Statsadvokatane godtek ikkje at Barlindbotn Settefisk slepp straff det dei meiner ulovleg tapping av Jagedalsvatnet i Flora. Selskapet hevda dei handla i naudrett då dei tappa vatnet meir enn tillate for å halde liv i settefisken under tørken i 2014. Tingretten frifann dei for bota på 250.000 kroner og innkrevjing av 1,8 millionar kroner. Den avgjerda er anka.