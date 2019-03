Må i varetekt

Mannen som er sikta for å stå bak 16 innbrot på Vestlandet er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod. I Sogn og Fjordane tingrett nekta mannen straffskuld, men godtok fengslinga. Politiet meiner at dei har elektroniske spor som syner at mannen har vore i nærleiken av innbrota.