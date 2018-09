Må i fengsel for vald

Ein mann i 20-åra er dømt til fengsel i 18 dagar for vald. Dette er andre gang Sogn og Fjordane tingrett handsamar valdsepisodane i Førde for to år sidan. Mannen vart først frifunnen for mellom anna å ha slått ein kvinneleg politibetjent Gulating lagmannsrett meinte tingretten brukte lovverket feil og oppheva domen. Medan fengselsstraffa blir utsett med prøvetid på to år, må mannen betale 7.000 kroner i bot.