Må hjelpe to som står skårfast

Redningshelikopteret i Florø er sendt ut for å hjelpe to personar som har gått seg skårfaste på Smørstabbtindan i Lom i Oppland. Smørstabbtindan er dei karakteristiske tindane som skil Sognefjellet frå Jotunheimen. Ifølgje Hovudredningssentralen i Sør-Norge er det nett no lokale skyer som hindrar helikopteret å hente ut dei skårfaste.