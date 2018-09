Må greie seg utan mobildekning

Dei som skal over Strynefjellet må belage seg på å vere utan mobildekning og 3G. Årsaka er at alle basestasjonane til Telenor i Vågå, Lom og Skjåk er ute. Årsaka skal vere at fleire tre har blåst over eit linjenett. Det er ikkje kjent når nettet er i orden for normal bruk igjen.