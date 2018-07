Må fly opp redningsmannskap

Tåkeskyer hindrar redningshelikopteret frå Florø å ta seg fram til dei to som har gått seg skårfast på Smørstabbtindan i Lom i Oppland. Ifølgje Hovudredningssentralen i Sør-Norge blir mannskap frå Norske alpine redningsgruppe no floge opp i fjellet, for så å ta seg fram til dei skårfaste til fots. Smørstabbtindan er dei karakteristiske tindane som skil Sognefjellet frå Jotunheimen.