Må fire nye veker i varetekt

Ei kvinne i 30-åra er dømt til fire nye veker i varetekt, etter at ho stakk ein mann i ryggen med kniv. Hendinga skjedde på ei øy utanfor Florø i august. I avhøyr har kvinna erkjent at ho stakk mannen med kniv, men at ho handla i naudverje.