Må betale for dårleg oppførsel

Ein rogalending i 40-åra må betale 6000 kroner i bot for oppførselen sin i ein trafikkontroll i Førde for to år sidan. Mannen blei stogga av Vegvesenet, og trua då med å banke opp kontrollørane. Han skildra også den eine som eit kjønnsorgan. Rogalendingen har godteke bota for å ha krenka offentlege tenestemenn som var på jobb.