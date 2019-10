Må betale etter ulukke

Ei kvinne i 40-åra har fått 8.000 kroner i bot etter ulukka der to syklistar vart påkøyrde ved Havhella i Luster i sommar. Kvinna byrja på ei forbikøyring av utan at ho fekk med seg at også bilen bak var i ferd med å køyre forbi.