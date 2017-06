Må betale ein halv million

For andre gong har Sogn og Fjordane tingrett slått fast at Nordfjord Havn IKS må dele nøklane med Nordfjord Service Terminal. Nordfjord Havn IKS stengde ute selskapet som har drive sørvise for cruiseskip i Olden i 25 år. No er dei dømd til å betale sakskostnadar på ein halv million kroner til European Cruise Service AS og Nordfjord Service Terminal AS.