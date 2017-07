Må bestemme seg

Even Hovland må snart bestemme seg for om han har lyst til å byrje å spele for Sogndal, det skriv Sogn Avis i dag. Hovland spelte for tyske FC Nürnberg fram til i mai i år, men er no utan kontrakt. Han har eit ståande tilbod frå Sogndal, og sportsleg leiar Håvard Flo seier til avisa at dei forventar eit svar relativt kjapt.