Må 45 dagar i fengsel

Ein sunnfjording 40-åra er i Sogn og Fjordane tingrett dømd for å ha trua, kalla og spytta mot politibetjentar under pågripingar. Han vart også dømd for å ha slått ned ein annan, og for oppbevaring og bruk av narkotika. Mannen erkjende straffskuld.