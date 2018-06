Lyser ut designkonkurranse

Historiske element frå Eid og Selje skal stå sentralt når kommunevåpenet for nye Stad kommune skal utformast. Det bestemte fellesnemnda for Eid og Selje på sitt møte sist veke. Det er kome inn 400 forslag til nytt kommunevåpen, og tema som går att er St. Sunniva, vikingskip, fjordhesten og hav, fjord, vatn og bølgjer. Med utgangspunkt i desse temaa blir det no lyst ut konkurranse blant profesjonelle designmiljø for å lage kommunevåpenet.