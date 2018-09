Luktar på ordførarvervet

Den omstridde Flora-politikaren Jacob Nødseth vurderer partibytte igjen, skriv Fjordenes Tidende. Den fritalande advokaten kan nemleg segle opp som Venstre sin ordførarkandidat i nye Kinn kommune. Nødseth sit i dag i Flora bystyre for Samlingslista som for tida vurderer å gå inn i Venstre til neste års. Sjølv seier Nødseth til avisa at ingen jobb i hans nærområde er meir spennande og utviklande enn ordførarvervet i Kinn.