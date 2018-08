Ludvigsen vann i Bygstad

Thorbjørn Ludvigsen (Varegg) var raskaste løpar under Storehesten Opp laurdag. Grunna tidvis snø og vind mot toppen, vart målgang flytta til like over Kårstadskaret. Ludvigsen fullførde dei sju kilometerane på vel 37 minuttar. Kring åtte minuttar raskare enn Anita Iversen Lilleskare (Bergen) som vann kvinneklassa.