Lokalmat på Facebook

No kan du handle lokalmat på Facebook. Ei rekkje produsentar har gått saman om ei ny gruppe, der dei omset produkta sine, skriv Firda. Konseptet har Bonde- og småbrukarlaget adoptert frå Finland, der Reko-ringen omset for 40 millionar euro i året. Fleire lokalprodusentar seier til Firda at dei håpar ordninga gir dei auka inntekter og betre kostnadskontroll.