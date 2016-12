Lokale radioheltar feirar jul med P1-lyttarane

Med eit stort knippe flotte gjester lovar dei to NRK Sogn og Fjordane- medarbeidarane å lage til koselege radiosendingar julaftan, 1. juledag og 2. juledag.

Dei får mellom anna besøk i studio frå statsminister Erna Solberg, Eva Weel Skram, Oddgeir Bruaset, Hanne Krogh, Yngvar Andersen og mange fleire.

– Det blir god julestemning, lyttarar sine juletradisjonar, dei beste julesongane og vi får radiokokk i studio som lagar gode rettar og byr på tips for dei som skal lage julemat, fortel programleiar Stian Sjursen Takle.



Han og produsent Stein Jarle Aase gler seg veldig til å få lage juleselskap for lyttarane i Norges største radiokanal.

– Vi håpar å kunne vere godt selskap for alle enten ein er samla med storfamilien, er på jobb eller er åleine i jula. Eg har lyst å lage ei sending som betyr for noko for folk. Magen er full i sommarfuglar, men det trur eg berre er bra. Då vert ein skjerpa og klar til å gjere sitt beste, seier Stian og smiler.