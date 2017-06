Lite pengar til Inn på tunet – tilbod

– Eg synest det er veldig synd at demente ikkje kjem til garden lengre. Sjølv om eg er veldig glad i dei andre brukarane som kjem hit, fekk eg eit stort hjarte for dei med demens.

Det seier Linda Rognø som driv Hestegarden i Gaular, ein av dei 390 «Inn på tunet»-omsorgsgardane i landet. Nokre år etter at kommunen lét demente få kome til garden hennar fast kvar veke, såg ho seg nøydd til å kutte ut tilbodet av økonomiske grunnar.

Helse- og sosialsjef i Gaular, Kjell Idar Dvergsdal, er lei for at kommunen ikkje har makta å halde oppe tilbodet også for dei demente.

– Vi har større behov enn det vi kjøper i dag. Økonomien set avgrensingar sjølv om vi brukar 1,5 millionar kroner på «Inn på tunet»-tiltak som er helse- og omsorgsrelaterte, seier han.

Linda Rognø synest det er trist at samfunnet ikkje kan ta seg råd til å prioritere å gje livsglede til demente.

– Det var fleire av dei som hadde mista språket sitt. Men stundom høyrde eg fine replikkar frå dei som hadde slutta å snakke.

– Pengar til oppstart, men ikkje drift

Sidan 2009 har «Inn på tunet»-ordninga offisielt hatt prioritet frå regjeringshald. Men pengane som vert løyvde går ikkje til kommunane. I staden vert løyvingane kanaliserte gjennom Innovasjon Norge, for å gje tilskot til å starte opp nye omsorgsgardar.

Samstundes må andre gardar pakke saman. I Sogn og Fjordane har nyss ein «Inn på tunet»-gard i Luster måtte leggje ned, fordi dei ikkje blei prioritert av kommunen. Også her var det eldre demente det gjekk ut over.

Seniorrådgjevar Bjørn Hvaleby i Matmerk, den statlege stiftinga som har tilsyn med omsorgsgardane, vedgår at det er vanskeleg for mange gardar å drive, sjølv om tilbodet deira er bra.

– Vi må berre innsjå at kommuneøkonomien mange stader byr på utfordringar. Fleire av kommunane som brukar tilbodet aktivt, har gjeve tilbakemelding om at det er ikkje noko dyrare å ha denne typen tilbod enn eit tilbod i kommunal regi.

– Samfunnet kan spare pengar

Linda Rognø trur at samfunnet kan spare mykje pengar på «Inn på tunet»-ordninga på lengre sikt.

– Når det til dømes gjeld demente, kan fast avlasting på gard kvar veke utsetje innlegginga på pleieheim med to år, seier ho.

NRK har vore i kontakt med Landbruks- og matdepartementet om kor vidt det er aktuelt å gå inn med statlege pengar i «Inn på tunet»-ordninga, men departementet har så langt ikkje kommentert saka.