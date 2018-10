Lettare skadde etter ulukke

Dei tre som var involverte i ei trafikkulukke ved Sløvåg i Gulen i dag, fekk lettare skadar. Det opplyser Vest politidistrikt. Ambulanse og politi rykte ut til staden etter at ei køyretøy blei påkøyrt bakfrå. Politiet opplyser at sertifikatet til føraren er beslaglagt. – Det er ei vurdering politipatruljen har gjort ut frå aktsemd, seier operasjonsleiar Per Algerøy i Vest politidistrikt.