Lerum tilbake hos Rema1000

I mai er syltetøy frå Lerum i Sogndal igjen å finne i hyllene i butikkane til Rema1000 over heile landet, skriv Sogn Avis. For to år sidan forsvann syltetøyet frå Sogn frå dei fleste av Rema sine butikkar då kjedene kutta ut ei rekkje kjende merkenamn.