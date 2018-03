Lekkasje stenger gate

Ein vasslekkasje gjer at delar av Måløy-sentrum er stengt av, skriv Fjordenes Tidende. Vasslekkasjen blei oppdaga seint i natt. Delar av Gate 1 er no stengt av for trafikk fram til kommunen får fiksa opp i problemet. 20-tals hus og butikkar er råka av dette, seier teknisk sjef i Vågsøy kommune, Odd-Robert Solvåg.