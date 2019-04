Lekkasje av etsande væske

Alle naudetatane måtte i natt rykke ut til Post Nord sitt anlegg på Skei i Jølster. I samband med lossearbeid vart det slått hol i ein container med 1000 liter etsande væske. – Ingen personar kom til skade i hendinga, men politiet oppretta i første omgang ei tryggleikssone på 50 meter kring tanken, seier Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Han seier dei no ventar på at ein spesialbil skal kome for å suge opp den etsande væska.