SISTE 11.30: Redningshelikopteret frå Florø blir no sett inn i søket etter den sakna.

Leitinga etter den sakna vart starta opp igjen med nytt og utkvilt mannskap kl 09 torsdag morgon.

– Vi har skifta mannskap. To redningshundar og mannskap frå Røde Kors og Sivilforsvaret leitar no i området mellom sentrum og ut mot bustadfeltet i Langeneset der den sakna budde og sist vart observert, opplyser operasjonsleiar Per Rimmen til NRK.

Hentar inn informasjon

Politiet er og på plass med innsatsleiar og to betjentar som innhentar informasjon frå ulike kjelder. Det er førebels ikkje sett inn frivillige mannskap i leitinga.

Rimmen opplyser at det ikkje er gjort funn, og at dei framleis er interesserte i tips.

Ivancik skal vere kring 175–178 centimeter høg og blir av politiet skildra som slank/tynn.

– Meldt sakna av familien

Ivancik har lyst brunt hår og er truleg kledd i ein svart/mørk grå hettegenser, blå dongeri og blå sko med kvite lisser.

– Han har vore sakna frå heimen sidan klokka 15 tysdag, opplyser politiet.

Familien melde mannen sakna i 19-tida onsdag kveld. Like før klokka 21 same kveld vart Røde Kors-mannskap kalla ut.

– Vi har åtte frå Florø, seks frå Svelgen og tre frå Førde, samt tre redningshundar, som er i søk no. I første omgang konsentrerer vi oss om å søke i Svelgen-området, seier operasjonsleiar Olaug Holme ved Vest politidistrikt i Florø.

– Ingen teoriar

Politiet har førebels ingen teori om kva som kan ha skjedd med Ivancik, men det skal ikkje vere grunn til å tru at det har skjedd noko kriminelt.

– Søket blir etter kvart trappa noko ned for natta, men vi vil framleis ha folk ute i natt. Så startar vi opp att torsdag morgon med meir mannskap, seier Holme.

Operasjonsleiaren ber folk om å sjå etter i skjul og uthus. Politiet er interesserte i tips frå publikum som kan ha opplysningar i saka.

– Og innbyggjarar kan rekne med at leitemannskap går inn i hagar, legg Holme til.