Både Haukedalen og nedre delar av Jølster har i ettermiddag og kveld vore fleire timar utan straum.

Arbeidarar har i ettermiddag vore i terrenget og funne feil på linja mellom Stakaldefossen og Langhaugane i Jølster. I tillegg er det ein feil på kabel i Hjelmbrekkefeltet.

– Dersom det ikkje ligg fleire feil på linja, reknar vi med at straumen vil vere tilbake kring klokka 1945, opplyser energiverket i ei tekstmelding like over klokka 1830.

Utsett til 2030

Men klokka 20 kom kontrameldinga. Retting av ein ny feil ved Eikås flytta innkoplingstida til 2030.

– Vi beklager denne ekstra ventetida, opplyser Sunnfjord Energi.

Straumen i Vassenden-området forsvann kring klokka 1424. Halvannan time seinare forsvann den på Haukeldalen. I Haukedalen er 29 abonnentar råka av feilen.

Medan over 500 abonnentar mista straumen på Jølster, er vel 250 framleis utan straum klokka 20.