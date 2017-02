Saka vert oppdatert.

– Eg håper statsråden følger opp dette. Vi må reise opp att tilliten til folk som deltar i den politiske debatten. Dei må kunne forventa at når dei gjer ein innsats, så blir dei høyrd, sa Odd under «Debatten» torsdag kveld.

Det var det siste oppfordringa frå Leikanger-ordføraren under debatten med kommunalministeren torsdag.

Temaet for sendinga var:

– Kvifor vart det akkurat min kommune?

Tre ordførarar frå kommunar som har blitt slått saman med tvang møter kommunalminister Jan Tore Sanne (H) til debatt.

Leikanger-ordføraren følte det var å halde lokalpolitikarar og innbyggjarane for narr, då det vart bestemt at dei skal slå seg saman med Sogndal og Balestrand.

– Kvifor vart vi ikkje høyrd?

Odd fekk nokre minutt, ein-til-ein med kommunalministeren. Han innleia med å fortelja ei historie frå då han møtte ei 17 år gammal jente på butikken onsdag.

– Ho hadde fått vite om kommunalreforma, deltatt på folkemøte og gitt si første stemme under folkeavstemminga. Ho stilte spørsmål om kvifor ho og dei andre som stemte ikkje vart høyrd. Det eg lurer på er, korleis skal eg vi få tilbake hennar og dei andre innbyggjarane?, spurde Odd.

Sanner svara først ikkje direkte på spørsmålet, men etter press frå programleiar Ingunn Solheim sa han dette.

– For å bygge gode tenester framover, så er det lokalpolitikarane og stortinget som må ta avgjerder som denne, seier Sanner.

– Men du skjønner at vi kjem bakpå med denne samanslåing, då vi bad folk gjere ein jobb og det vart tatt eit standpunkt. Og så vert det sett strek under at lokalpolitikken har feila, svarte Odd.

– Men i Sogndal var dei for samanslåing. I Balestrand var folkeavstemminga for, medan kommunestyret sa nei. Det ligg spennande mogelegheiter for den nye storkommunen i Sogn, sa Sanner.

Dei to andre ordførarane er Per Helge Johansen (Sp) i Leka, som vart saman med Vikna, Nærøy og Binda mot si vilje. Og Vebjørn Krogsæter (Sp) i Haram kommune, som vert slått saman med Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog.