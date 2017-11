Legg vekk sak mot politimann

Statsadvokatane legg vekk saka mot ein familievaldssikta politimann i Sogn og Fjordane. – Klienten min er ekstremt letta over utfallet, seier forsvararen til mannen, Mette Yvonne Larsen til avisa Firda. Mannen vart suspendert frå stillinga, men Larsen seier dei no vil be om å få denne oppheva.