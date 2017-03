Legg vekk bussbrannen

Politiet legg vekk bussbrannen i Gudvangatunnelen for to år sidan. Det melder VG. – Etter å ha etterforska saka har vi konkludert med at verken sjåfør eller andre kan skuldast for det som skjedde, seier politiadvokat Magnus Engh Juel til avisa. Kripos har kome fram til at den trulege brannårsaka var at kjølevæska byrja å brenne.